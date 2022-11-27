Орловские чиновники отказались исполнять предписание УФАС

О необходимости соблюдать закон чиновникам напомнил суд.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск Орловского УФАС России о понуждении управления по муниципальному имуществу Мценского района Орловской области к исполнению предписания антимонопольного органа. Как сообщили в пресс-службе УФАС, ранее специально созданная комиссия рассмотрела жалобу гражданина на действия чиновников. Последние объявили о проведении аукциона, победитель которого получал право заключения договора аренды сроком на 20 лет земельного участка из категории «земли населенных пунктов».

Площадь участка составляла 1524 квадратных метра, он расположен в поселке Казанский Подберезовского сельского поселения. Участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Однако УФАС установило, что в извещении о проведении аукциона не было сведений о максимально и минимально допустимых параметрах разрешенного строительства и о возможности технологического присоединения объектов к инженерно-техническим сетям.

«Отсутствие таких сведений в извещении о проведении аукциона могло привести к сокращению количества потенциальных участников аукциона, поскольку те лица, которые планировали использовать земельный участок для строительства, были лишены необходимой информации, что в свою очередь не позволило им подать заявку на участие в аукционе, — пояснили в УФАС. — Кроме того, участниками такого аукциона согласно действующему законодательству могли быть только граждане, однако в извещении о проведении было указано, что аукцион является открытым по составу участников, то есть принять участие в нем могли помимо граждан и иные лица».

Словом, под видом гражданина землю теоретически могла приобрести даже организация, и в этом случае участок мог бы и не использоваться для ведения личного подсобного хозяйства. Жалоба на организаторов аукциона была признана обоснованной. Управлению по муниципальному имуществу Мценского района было выдано «предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушения порядка организации и проведения аукциона путем аннулирования аукциона».

Управление в установленный срок предписание не исполнило, а решение и предписание УФАС обжаловало в суде. УФАС ответило встречным иском о понуждении мценских чиновников к исполнению предписания. Арбитражный суд Орловской области признал решение и предписание антимонопольной службы законными и обоснованными и удовлетворил ее встречное исковое заявление.

ИА «Орелград»