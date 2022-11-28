Клычков рекомендовал застройку исключительно по программе «десятины»

Губернатор Орловской области оценил эффективность обмена земли на квартиры.

Квартиры передает «ЖИЛСТРОЙ-Инвест», который принимал участие в программе «Ответственный застройщик», уже передал Орлу 13 квартир. Всего до конца года город должен получить 36. Площадь каждой от 35 до 40 квадратных метров, сообщил на аппаратном совещании 28 ноября мэр Орла Юрий Парахин.

Руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Григорий Шайкин уточнил, что с начала реализации программы получено 1,5 тыс. кв. метров жилья на общую сумму более 100 млн рублей.

В среднем это 20 квартир, которые идут в муниципальную собственность и способствуют продвижению очередей, отметил губернатор Андрей Клычков. Он рекомендовал именно по этой программе вводить земельные участки в оборот.

«У нас были некоторые случаи, когда продаются земельные участки. Если посмотреть цену выкупа и цену итоговых квадратных метров – это небо и земля. Надо заканчивать эту практику, когда решение принималось волюнтаристским способом. Нужно исходить из интересов города Орла и других муниципальных образований, где производится строительство», — заявил Андрей Клычков.

Напомним, ООО «ЖИЛСТРОЙ-Инвест» получил землю для строительства многоквартирного восьмиэтажного двухподъездного жилого дома на улице Автовокзальной. Участки по программе «Ответственный застройщик» предоставляются без торгов при условии передачи не менее 10% общей площади жилых помещений в региональную (муниципальную) собственность (в этом доме или другом не старше 5 лет).

В 2021 году застройщики должны были передать властям более 100 квартир по программе «десятины».

ИА «Орелград»