Орловские мосты оснастят почти сотней камер и вырубят в округе мешающую поросль

29.11.2022 | 17:16 Новости, Общество

Ветки могут закрывать видимость камерам и угрожать антитеррористической безопасности.

86 камер видеонаблюдения будут установлены на шести орловских мостах, что потребует вырубки всей мешающей поросли. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Необходимость вырубки растительности обусловлена необходимостью соблюдать требования антитеррористической безопасности — ветки могут загораживать камерам обзор. Что же касается списка мостов, то это Октябрьский, Тургеневский, Лужковский, Болховский и мост Дружбы. Кроме того, видеонаблюдением будет оснащен путепровод 379 км.

Подрядчиком на проведение работ является компания «ИнтерМакс». Она уже установила 48 камер на Октябрьском и Тургеневском мостах.

ИА «Орелград»

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