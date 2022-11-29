В Орле научились делать масло из воздуха?

Прокуратуру попросили проверить подозрительное производство.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в Орле в рамках мониторинга Федеральной государственной информационной системы «Меркурий» был установлен факт производства молочной продукции из нелогичного объема сырья. В ведомстве пояснили, что были установлены факты оформления уполномоченным лицом орловской компании «Торговый дом» подозрительных производственных транзакций на молочную продукцию.

«Так, из 5,3 тонны молока цельного пастеризованного предприятие изготовило 5 тонн молока обезжиренного и 300 кг масла сливочного «Традиционное» с массовой долей жира 82,5%, что указывает на отсутствие прослеживаемости продукции при ее производстве», — объяснили в ТУ Россельхознадзора. Поясним также, что согласно принятым стандартам на изготовление одного килограмма сливочного масла требуется 25-30 килограммов молока.

Указанное предприятие угодило еще в одну неприятную ситуацию. В рамках пищевого мониторинга сотрудниками Россельхознадзора в одном из детсадов Орла были отобраны пробы творога «Свеженка» того же производства. Они были исследованы экспертами ФГБУ «ВНИИЗЖ». В результате эксперты выявили несоответствие продукта требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям «дрожжи» и «массовая доля белка».

«По итогам анализа ветеринарных сопроводительных документов ООО «Торговый дом» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, регистрация уполномоченного лица приостановлена на 20 календарных дней, — подытожили в ТУ Россельхознадзора. — С целью предотвращения оборота недоброкачественной продукции в адрес ее владельца и поставщика направлены информационные письма. Производитель проинформирован о необходимости разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда в соответствии с требованиями части 1 статьи 38 Федерального закона № 184 -ФЗ». Кроме того, о выявленном несоответствии продукции Россельхознадзор уже проинформировал прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»