В Орле возбуждены уголовные дела за подделку подписей клиентов управляющей компании

29.11.2022 | 13:43 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Ранее ситуацию с управляющей компанией «Содействие» разбирали депутаты горсовета.

После вмешательства прокуратуры полиция возбудила два уголовных дела по факту подделки документов в пользу одной из управляющих компаний. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Жители домов по улице Андрианова, 12 и улице Октябрьской, 126 утверждают, что каждый месяц им приходят квитанции на оплату коммунальных услуг со стороны управляющей компании «Содействие». Однако, никто эту компанию не выбирал, а протоколы общих собраний, на основании которых действует УК, содержат поддельные подписи.

Этот вопрос разбирался на одной сессий горсовета, и депутаты единогласно решили обратится в прокуратуру с просьбой проверить информацию жильцов.

Судя по всему, в ходе проверки версия жителей нашла свое подтверждение, и теперь расследование уголовных дел будет находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»

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