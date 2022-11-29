Юный орловец выехал на встречку и врезался в дерево, чтобы избежать столкновения с узбецким авто

К счастью для 18-летнего водителя, на полосе встречного движение не оказалось машин.

Вчера днем в Ливнах молодой водитель, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, выехал на полосу встречного движения и врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 11.20 42-летний водитель узбецкого автомобиля «Равон» выезжал со второстепенной дороги на главную. В районе дома № 36 по улице Пушкина он не уступил дорогу 18-летнему водителю «Жигулей», который ехал вверх по Пушкина. Это вынудило молодого парня выехать на встречку.

К счастью водителя отечественного автомобиля, в момент совершения маневра на полосе встречного движения никого не было. Несмотря на последующее столкновение с деревом и полученные травмы, от госпитализации парень отказался.

ИА «Орелград», фото «ПРИНТ-ТВ ЛИВНЫ»