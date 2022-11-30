В Орле к Новому году появятся 29 новых остановочных павильонов

30.11.2022 | 18:02 Новости, Общество

Сегодня первые из них были установлены на Карачевском шоссе.

До конца 2022 года в Орле появятся 29 новых остановочных павильонов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Работы ведут два подрядчика. Первые павильоны сегодня были установлены на Карачевском шоссе, а всего здесь запланировано пять объектов.

Компания «Меридиан» из московского региона установит 17 конструкций. Пять из них — на Кромском шоссе, три — на Комсомольской, две — на Октябрьской, по одной — на Московской и Лескова.

Также будет работать орловская компания «СБМ», которая установит 12 павильонов. Большинство из них приходятся на Зареченский микрорайон.

ИА «Орелград»

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