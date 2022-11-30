В Орле на месте рынка планируют многоэтажки

30.11.2022 | 9:03 Важное, Новости, Строительство

Совещание о комплексном развитии территории прошло накануне, 29 ноября, в администрации региона.

Правообладатель бывшего Северного рынка на улице Рощинской — АО «Корпорация «ГРИНН». Компания планирует в границах участка строительство двух 16-этажных жилых домов с необходимым благоустройством и игровыми зонами.

«По итогам совещания АО «Корпорация «ГРИНН» было рекомендовано обратиться с заявлением в администрацию города Орла для осуществления действий по реализации КРТ по инициативе правообладателя», — указано в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отметим, ГРИНН уже строит многоэтажку за «Линией» на Карачевском шоссе. У компании есть еще ряд свободных участков в Орле.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования