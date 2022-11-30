В Орле на месте рынка планируют многоэтажки

Совещание о комплексном развитии территории прошло накануне, 29 ноября, в администрации региона.

Правообладатель бывшего Северного рынка на улице Рощинской — АО «Корпорация «ГРИНН». Компания планирует в границах участка строительство двух 16-этажных жилых домов с необходимым благоустройством и игровыми зонами.

«По итогам совещания АО «Корпорация «ГРИНН» было рекомендовано обратиться с заявлением в администрацию города Орла для осуществления действий по реализации КРТ по инициативе правообладателя», — указано в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отметим, ГРИНН уже строит многоэтажку за «Линией» на Карачевском шоссе. У компании есть еще ряд свободных участков в Орле.

ИА «Орелград»