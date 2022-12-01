Андрей Клычков рассказал о том, каким будет аэропорт в 909 квартале

Ранее определился подрядчик, который выполнит работы. Компания из Москвы уже имеет опыт работы с российскими объектами воздушной сети.

Губернатор Андрей Клычков заверил орловцев, что никто не будет строить в 909 квартале большой аэропорт. Имеющиеся опасения местных жителей глава региона попробовал развеять в ходе последнего стрима.

По словам Клычкова, строительство в Орле крупного аэропорта было бы абсолютно нецелесообразным, и он сам выступил бы против такого проекта. Речь идет об объекте, способном обслуживать шесть — восемь рейсов в неделю по наиболее актуальным направлениям.

Обновленный аэропорт «Южный» будет представлять из себя взлетно-посадочную полосу, дорожки для рулежек и небольшой терминал.

Напомним, подрядчик для проведения этих работ уже определен. Это московская компания «Ирмаст-Холдинг», которая ранее занималась реконструкцией аэродромной базы в Воронеже, ИВПП-2 аэропорта «Якутск» и цементобетонного покрытия в аэропорту «Шереметьево».

Ранее «Орелград» рассказывал о технических характеристиках будущего аэропорта:

«Класс посадочной площадки — «В». Расчетный тип воздушных судов — COMAC ARJ21-700, Sukhoi Superjet 100 в комплектации на 75 пассажиров. Назначение объекта: взлет, посадка, руление, стоянка и предполетная подготовка. Аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий включает здание аэровокзала, аванперрон, привокзальную площадь. Не будет зала для привилегированных пассажиров и зон повышенной комфортности, особо отмечено в задании на проектирование. Предусмотрена аварийно-спасательная станция. Необходимо разместить участок обработки груза и почты из расчета коммерческой загрузки вертолета МИ-8. Склад горюче-смазочных материалов проектом не предусмотрен, топливо будут подвозить. Предполагаемый штат — 30 человек. Рабочая смена – 8 часов».

ИА «Орелград»