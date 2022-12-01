Долгострой на Родзевича-Белевича доверили ООО «Инжсервис»

Договор генподряда заключен 24 октября, сообщили в управлении по государственному строительному надзору Орловской области.

Напомним, дом № 5 по ул. Родзевича-Белевича, второй этап ЖК «Северная звезда», возводило ООО «Регионстрой». Передача квартир дольщикам предлагалась до 31 декабря 2018 года. В феврале 2019 застройщик уверял, что готовность здания около 90%. Однако дом не достроили. Летом 2019 года в отношении ООО «Регионстрой» введено конкурсное производство. В итоге обманутыми дольщиками стали 238 граждан. В декабре 2019 года наблюдательный совет ППК «Фонд развития территорий» принял решение о выдаче компенсаций.

«В настоящее время выплачено денежное возмещение всем обратившимся дольщикам, кроме 10 граждан, которые отказались от выплат и заявили требования жилых помещений в объекте капитального строительства», — сообщили в Стройнадзоре на запрос «Орелграда».

По данным единой информационной системы жилищного строительства, готовность второго и третьего этапа – 83 % и 69 % соответственно.

Согласно договору, срок окончания работ по второму этапу (143 квартиры) – 2 квартал 2023 года, третьему этапу (71 квартира) – 4 квартал 2024 года.

Отметим, ООО «Инжсервис» достраивало проблемный дом №46 на улице Бурова. Компания «Промжилстрой» должна была сдать объект еще в 2016 году. В сентябре 2022 года дольщики начали получать ключи от квартир. Права 173 граждан восстановлены.

ИА «Орелград»