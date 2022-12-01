В Орле построили самую миниатюрную дорогу к самой большой школе

В Заводском районе Орла появится дорога протяженностью 260 метров.

Самая миниатюрная из дорог, построенных по программе «Стимул», построена в Орле и будет вести к строящейся на улице Зеленина самой большой орловской школе.

По сообщению «Минстроя России», речь идет об улице Николая Сенина на участке от улицы Зеленина до улицы Аркадия Узловского. Ее протяженность составила всего 260 метров.

Программа «Стимул» входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда». В рамках нее за первые 11 месяцев 2022 года введено в эксплуатацию более 12 километров дорог. На данный момент на этапе оформления ввода находится ещё 28 участков улично-дорожной сети.

«В рамках проекта выполнены работы по устройству проезжей части и дождевой канализации, установлены дорожные знаки и освещение, обустроены тротуары. На улице также обеспечено комфортное передвижение маломобильных групп населения», — рассказали в Минстрое.

ИА «Орелград»