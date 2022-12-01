В Орловской области появился маршрут от Мезенки до Звездного

№ 464 «Мезенский педагогический колледж (с заездом в д. Тайное) – м-н Звёздный».

Начиная с сегодняшнего дня орловцам доступен новый маршрут — №464 «Мезенский педагогический колледж (с заездом в д. Тайное) – м-н Звёздный». Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Ранее Федерация профсоюзов Орловской области обнародовала «обращения по транспортному обеспечению Мезенского педколледжа и Орловского автодорожного техникума», призвав губернатора и облсовет помочь студентам, которые испытывают проблемы с транспортом.

По задумке властей, маршрут № 464 должен снизить нагрузку на другие маршруты и будет проходить через Северный район Орла, Московскую улицу, Герценский мост, ул. 60-летия Октября, ул. Октябрьскую и Болховское шоссе, д. Жилина, с. Плещеево, пос. Белоберезовский и д. Тайное.

По информации сообщества «Общественный транспорт Орла», первое время машины будут ходить с интервалом в полчаса. При этом, работать будут всего четыре автобуса малой вместительности.

ИА «Орелград»