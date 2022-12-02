Депутаты единогласным движением освободили от транспортного налога мобилизованных орловцев

2.12.2022 | 15:43 Новости, Политика, СВО

Льгота будет действовать до мобилизации военнослужащего.

Сегодня, 2 декабря, во время очередной сессии облсовета депутаты единогласно проголосовали за освобождение мобилизованных орловцев от уплаты транспортного налога. Для этого потребовалось внести изменения в закон о транспортном налоге.

«Указанная льгота предоставляется с 1-го числа года, предшествующего году, в котором гражданин призван на военную службу по мобилизации либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы, и действует до истечения года, в котором гражданин окончил прохождение военной службы по мобилизации либо окончено действие контракта, заключенного добровольцем», — уточнили в пресс-службе облсовета.

Инициатор закона Леонид Музалевский отметил, что в ходе Специальной военной операции важно не только привозить гуманитарные грузы, но и своевременно вносить коррективы в региональное законодательство по наиболее актуальным вопросам.

ИА «Орелград» 

 

 

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