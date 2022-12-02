Орловский депутат предложил отправить бездомных собак в зону СВО

2.12.2022 | 14:17 Новости, Политика, СВО

Во время обсуждения вопроса о приютах для животных один из депутатов проявил инициативу.

В ходе сегодняшней сессии облсовета депутат Виктор Макаров из фракции КПРФ предложил готовить бездомных собак для участия в Специальной военной операции.

Региональный парламент обсуждал вопрос о приютах для бездомных животных, и депутат-коммунист высказал свое мнение о проблеме.

Заранее извинившись перед зоозащитниками, Макаров вспомнил опыт 1941-го года и предложил воспитывать собак как бойцов батальона.

Отметим, что по оценкам некоторых историков, в ходе Великой Отечественной войны Советский Союз задействовал порядка 70 тысяч собак. Они вывозили раненых, бросались под танки, искали мины, взрывали немецкие поезда и совершали диверсии в тылу врага. Многие животные использовались также в качестве связных и разведчиков. А часть собак, разумеется, выполняли привычные сторожевые функции.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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