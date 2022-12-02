Реклама дешевого сахара не понравилась орловским экспертам

Эксперты сочли ее недоступной для нормального восприятия.

В Орле экспертный совет, действующий при региональной антимонопольной службе, оценил действия сети магазинов «Светофор». Как уже рассказывал «Орелград», это была реклама акции магазинов, работающих в Орле и Орловской области, по продаже сахарного песка по низкой цене. Товар предлагали всего по 29,9 рубля за килограмм, что было почти вдвое ниже среднерыночной цены на данный продукт. Акция проводилась в октябре этого года, реклама широко распространялась на региональном телевидении, радио, а также средствами наружной рекламы.

В пресс-службе Орловского УФАС России напомнили, что основанием для проведения оценки послужило несколько жалоб, поступивших в антимонопольную службу от граждан. Последние жаловались на то, что «указанная реклама ввела их в заблуждение относительно всех условий покупки сахарного песка по столь привлекательной цене». По их мнению, в рекламе не было указано (или было затруднено для восприятия), что обязательным условием покупки товара по сниженной цене является единовременная покупка на 1200 рублей в магазине «Светофор», в том числе и покупка сахара не менее 5 кг.

Оценка была дана на очередном очно-заочном заседании Экспертного совета по применению законодательства РФ о рекламе и недобросовестной конкуренции при Орловском УФАС. Оно прошло под председательством заместителя руководителя Управления Елены Гришуновой. Сообщается, что эксперты дали объективную оценку спорным рекламным материалам. Большинство из них пришло выводу, что «представленная в видео- и аудиороликах информация, в силу ограниченного времени ее распространения, скорости смены кадров, разного шрифта, стиля, цвета оформления текста, не доступна для восприятия в полном объеме и может вводить потребителей в заблуждение относительно всех условий рекламной акции по продаже сахарного песка».

«В настоящее время Управлением рассматривается вопрос о применении мер антимонопольного реагирования по факту распространения рекламы с признаками нарушения требований действующего законодательства РФ», — резюмируют в Орловском УФАС России.

ИА «Орелград»