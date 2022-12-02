В Орле городские власти расторгли контракты с перевозчиками на двух маршрутах

2.12.2022 | 17:57 Новости, Общество

Перевозчики, обслуживавшие маршруты № 9 и № 48, получили уведомления об одностороннем расторжении муниципальных контрактов.

Орловская мэрия приняла решение о расторжении контрактов с перевозчиками, обслуживающими маршруты № 9 и № 48.

Информационное сообщение было написано от лица Алексея Шалиманова, начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла. Сообщается об одностороннем расторжении муниципальных контрактов в результате проведенных рейдов и выявленных нарушениях. Рейды, к слову, были приурочены к запуску новых автобусов, приобретенных для МУП ТТП.

Ранее уже сообщалось о расторжении контракта на маршруте № 9. Именно там работали скандально известные перевозчики Кривовы, обвинившие заммэра Вадима Ничипорова во взяточничестве и выживании предпринимателей с рынка.

ИА «Орелград»

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