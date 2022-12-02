В Орле губернатор и депутат поспорили о том, кто виноват во всех бедах

В ходе сессии облсовета Сергей Потемкин обратил внимание на несовершенство бюджета, а Виталий Рыбаков и Андрей Клычков обменялись мнениями о виновных.

Областной депутат Виталий Рыбаков и губернатор Андрей Клычков в ходе сессии облсовета обменялись мнениями о виновных в дефиците бюджета. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Начало дискуссии положил депутат Сергей Потемкин, отметивший, что орловские МУПы, ГУПы и акционерные общества за год перечислили в бюджет прибыль в размере восьми миллионов рублей. По мнению Потемкина, этот масштаб соответствует «уровню ларька». При этом, если говорить о МУП ТТП, то они за год несколько раз получают областные дотации в размере 100 миллионов.

Виталий Рыбаков подтвердил дефицит бюджета и с ходу назвал виновников — Клычкова, его подчиненны и их плохое управление. В ответ на улыбку губернатора депутат напомнил о том, что областная власть в этом году не смогла освоить три миллиарда рублей, выделенных федеральным центром на реализацию нацпроектов.

Андрей Клычков в ответ, не называя фамилий, назвал виновником дефицита «раздробленный бизнес» предпринимателей, который недоплачивает налоги.

Вся эта дискуссия проходила на фоне принятия бюджета на 2023 год. 31 депутат поддержал главный финансовый документ области, еще шестеро воздержались от голосования.

ИА «Орелград»