В Орле оценили объем «несуществующих» семян

Подведены итоги контроля в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подвело итоги собственной деятельности в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений за 9 месяцев 2022 года. Из отчета следует, что при использовании и производстве было проконтролировано 4,75 тысячи тонн семян сельскохозяйственных растений. Установлено, что хозяйствующими субъектами было высеяно более 4,3 тысячи тонн семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные.

«Из 77,5 тысячи пакетов семян овощных культур, проконтролированных в торговых точках, выявлено более 5 тысяч пакетов семян овощных культур, сорта которых не включены в Госреестр, — отмечено в отчете. — При проведении выездных обследований проконтролировано 3627 саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, от которых отобрано 156 проб, предназначенных для реализации, на соответствие требованиям Государственных стандартов. Установлено, что 3036 саженцев не соответствуют требованиям нормативных документов по внешнему виду, состоянию корней и стеблей».

В целом в результате проведенных за отчетный период мероприятий сотрудниками Россельхознадзора было выявлено 109 нарушений, из них устранено 80. По выявленным нарушениям составлено 110 протоколов. Управлением также было вынесено 117 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. С целью устранения и предотвращения нарушения требований законодательства также было выдано 18 предписаний. Добавим, что мировым судьям по подведомственности был направлен 21 материал административных дел. По всем материалам суды вынесли постановления в пользу ТУ Россельхознадзора. Всего за отчетный период времени было наложено административных штрафов на общую сумму 55,3 тысячи рублей.

ИА «Орелград»