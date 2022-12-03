Кучи куриного помета нашли в Орловской области

Россельхознадзор рассказал о борьбе с нелегальными свалками на полях.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в 2022 году в Орловской области было выявлено 14 мест размещения отходов производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения. Общая площадь загрязненных земель превысила 9 гектаров. В ведомстве отмечают, что в четырех случаях сельхозземли были загрязнены животноводческими отходами. Такие факты были выявлены на территории Ливенского, Болховского, Покровского и Кромского районов.

«На сегодняшний день ликвидировано 12 свалок, в порядок приведено свыше 7 гектаров плодородных земель, остальные площади охвачены предостережениями», — рассказали в ТУ Россельхознадзора, подчеркнув, что подобным фактам уделяется особое внимание. Ведь захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления может привести к загрязнению, деградации и истощению почв.

В качестве примера в ведомстве приводят случай, произошедший в августе 2022 года. Специалисты ТУ Россельхознадзора провели тогда выездное обследование земель на территории Однолуцкого сельского поселения Болховского района. В результате на земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем на праве собственности ООО «Земельная компания Черкизово», был выявлен факт складирования на площади 0,08 га отходов животноводства. Уточним, что речь идет о кучах куриного помета.

«Лабораторный анализ проб почвы, проведенный ФГБУ ВНИИЗЖ, показал повышенной содержание нитратного азота и энтерококков, — поведали в ведомстве. — В целях устранения выявленных нарушений в адрес ООО «Земельная компания Черкизово» была направлена соответствующая претензия о необходимости проведения работ по восстановлению нарушенной территории. В ноябре 2022 года от правообладателя земельного участка поступила информация об устранении выявленных нарушений с приложением лабораторных исследований проб почвы».

ИА «Орелград»