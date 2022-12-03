Лучшие кафе и рестораны выберут под Орлом

Конкурс для предприятий общепита объявили в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа объявила о старте конкурса на лучшее предприятие общественного питания, а также утвердила условия участия в нем. Например, участниками смотра не смогут стать организации, находящиеся в процедуре банкротства. Кстати, само участие является делом добровольным. Основной целью является улучшение и совершенствование организации работы пригородных предприятий общепита, включая повышение уровня культуры обслуживания посетителей.

Кроме того, как надеются организаторы, участие в конкурсе скажется на качестве и ассортименте блюд, предлагаемых посетителям. Есть надежда, что оно в условиях конкурентной борьбы будет расти. Еще одной целью заявлено повышение престижа общепита и профессионального мастерства его работников. Выявленный в рамках смотра положительный опыт власти обещают постараться внедрить по всему местному рынку.

Оценивать участников конкурсная комиссия будет по ряду критериев. Например, жюри учтет объем оборота, сумму инвестиций в развитие предприятия, а также средний размер наценок при калькуляции блюд и среднюю зарплату персонала. Оценивать также будут наружное и внутреннее оформление баров, кафе и ресторанов. Вывеска, например, должна соответствовать требованиям законодательства. Помимо зала жюри оценит оформление вестибюля, гардероба и санузлов, меню и прейскуранта, заглянет на кухню и в подсобные помещения.

Наличие форменной одежды и собственного стиля добавят участнику бонусных баллов. Проверят наличие книги жалоб и предложений. Присутствие жалоб в такой книге сыграет не на руку участнику. Также будет учтена социальная деятельность, например, участие предприятия общепита в социально-значимых мероприятиях окружного уровня и благотворительная деятельность. Победители будут награждены ценными подарками и дипломами, а остальные участники получат благодарственные письма.

ИА «Орелград»