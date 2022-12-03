В Орле отмечены случаи повторного сиротства

Ситуацию с приемом сирот в семьи обсудили члены экспертного совета.

В Орле прошло заседание Общественного экспертного Совета при уполномоченном по правам ребенка в Орловской области. Как уточнили в аппарате детского бизнес-омбудсмена, оно было посвящено положению детей-сирот в регионе. Мероприятие прошло во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина. Оно было расширенным – в нем приняли участие не только члены Совета, но и представители власти, профильных учреждений и НКО. Они обсудили вопросы, связанные с устройством сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. Говорили и о сложностях в их адаптации и воспитании.

Было отмечено, что статистика по количеству детей-сирот в Орловской области в последнее время является позитивной, то есть число таких детей сокращается. Так, в настоящее время в Орловской области насчитывается 1701 ребенок, оставшийся без попечения родителей. Это на 6 процентов меньше по сравнению с 2021 годом и на 8 процентов меньше в сравнении с 2020 годом. Однако, отметили участники заседания, в регионе фиксируются случаи так называемого повторного сиротства. Например, в 2022 году было возвращено из приемных и опекунских семей 14 детей, в 2021 году – 12 детей, в 2020 году – 14 детей, в 2019 году – 17 детей. Отдельное внимание было уделено мерам финансовой поддержки опекунских и приемных семей в Орловской области, где размер денежного вознаграждения приемному родителю и выплаты на содержание приемного ребенка одни из самых низких в ЦФО.

«По результатам обсуждения вопросов включенных в повестку дня заседания Совета уполномоченным по правам ребенка в Орловской области будут выработаны и направлены соответствующие мотивированные предложения в адрес органов законодательной и исполнительной власти, — сообщается на сайте правозащитника. — Также на заседании Общественного экспертного Совета была поддержана инициатива УМВД России по Орловской области о необходимости совершенствования комплекса мероприятий по формированию основ ответственного родительства и обеспечения участия служб примирения в разрешении конфликтов между несовершеннолетними в учебных заведениях».

ИА «Орелград»