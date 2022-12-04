Орловцам посоветовали требовать чеки на ярмарках

Простые жители могут помочь налоговикам проконтролировать рынки.

«Требуйте чеки за покупки на рынках и ярмарках», — с таким призывом к жителям Орловской области обратились местные налоговики. Тем самым простые граждане могут помочь им успешнее контролировать ситуацию на рынках. Напомним, что законодательство требует применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Специалисты налоговой службы с профилактическими визитами выходят на розничные ярмарки, чтобы проверить, исполняется ли данное требование закона. Кроме того, на постоянной основе проводится разъяснительная работа на ярмарках и других торговых пространствах.

«Налоговые инспекторы рассказывают предпринимателям и покупателям об основных требованиях Федерального закона № 54-ФЗ, который регулирует применение контрольно-кассовой техники, — объяснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. — Важно отметить, что необходимо не только приобрести и зарегистрировать контрольно-кассовую технику, но и применять ее — фиксировать каждый производимый расчет (как наличный, так и безналичный). За неприменение ККТ на предпринимателя или юрлицо может быть наложен штраф в размере 10 тысяч рублей для ИП и 30 тысяч рублей для организаций».

Согласно приведенной статистике, на ярмарках и других торговых пространствах Орловской области в настоящий момент работают более 1000 предпринимателей-налогоплательщиков, на которых сообща насчитывается 1584 торговых мест. Благодаря разъяснительной работе, отмечают налоговики, «рыночными и ярмарочными» предпринимателями дополнительно было зарегистрировано более 300 единиц контрольно-кассовой техники. А всего в Орловской области насчитывается почти 18 тысяч единиц ККТ.

«В 2022 году постановлением правительства РФ введены определенные ограничения на проведение проверок, — говорят также в налоговой службе. — Однако в случае, если в ходе проведения выездного обследования в рамках контроля за ККТ выявлены признаки нарушений обязательных требований, налоговики вправе незамедлительно провести контрольную закупку, без согласования с органами прокуратуры».

Основным нарушением налоговики называют невыдачу чека. Они напоминают, что продавец обязан выдать кассовый чек, который является документом, подтверждающим оплату. В случае спорной ситуации именно чек поможет доказать, что товар был куплен в определенной торговой точке в определенное время. Также налоговики предупреждают, что перевод платы за товар продавцу по номеру телефона или на карту «идет в теневой сектор экономики». Предприниматели не платят с такой выручки установленные законом налоги.

ИА «Орелград»