Под Орлом супруги не поделили дом, купленный на маткапитал

Спор бывших влюбленных дошел до суда, где закончился неожиданно.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел спор, вспыхнувший между бывшими супругами. «Яблоком раздора» стал жилой дом, который супруги еще при совместной семейной жизни приобрели на средства государственного материнского капитала. Как следует из материалов дела, они довольно долго состояли в браке, в котором завели двоих детей. Однако отношения между ними разладились. По оценке суда, в настоящее время «между бывшими супругами сложились неприязненные отношения, которые препятствуют им в совместном проживании».

«В исковом заявлении истица указала, что ответчик забрал от дома ключи и не отдает, то есть препятствует ей с детьми в пользовании жилым помещением, просила суд устранить эти препятствия, — сообщили в пресс-службе райсуда. — В судебном заседании ответчик исковые требования не признал, указав, что ключи от дома не забирал, проживает в квартире своей матери. Истица пояснила, что в настоящее время препятствий в пользовании жилого дома не имеется, так как ответчик отдал ключи от дома».

Словом, для своих «разборок» бывшие супруги в качестве инструмента воздействия выбрали суд. Последний в результате в удовлетворении исковых требований отказал, посчитав, что «спор между сторонами в настоящее время отсутствует». Также суд не принял во внимание довод истца о невозможности проживания с ответчиком в одном доме, указав, что данное требование по существу к рассматриваемому делу не относится. Решение в законную силу еще не вступило. Можно предположить, что если спор вспыхнет с новой силой, супруги могут дойти и до областного суда.

Тем временем другие орловские семьи начали направлять средства материнского семейного капитала (МСК) на оплату платных образовательных услуг (например, по уходу и присмотру за детьми), оказываемых индивидуальными предпринимателями. Как сообщили в Орловском отделении Пенсионного Фонда РФ, такую возможность открыли поправки в законодательство, вступившие в силу 15 августа 2022 года. На данный момент уже более 20 орловских семей обратились с заявлениями о распоряжении средствами МСК на оплату указанных услуг.

«Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области обращает внимание на то, что для самих семей процедура распоряжения ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом на образование детей, — отметили в ведомстве. — Обратиться с заявлением можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, сайт Пенсионного фонда, в клиентских службах Отделения… Распорядиться средствами по данному направлению можно и на старшего ребенка, а не только на того, с рождением которого у мамы появился сертификат на материнский семейный капитал».

ИА «Орелград»