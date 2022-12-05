От люля-кебааб до кесадильи – какой будет новогодняя ярмарка в Орле

Мэр Юрий Парахин издал постановление об организации праздничной торговли.

Тематическая новогодняя ярмарка в Орле будет работать с 23 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Она расположится на площади Ленина и на улице Ленина. Соответствующее постановление издал мэр Орла Юрий Парахин. Он также утвердил порядок организации ярмарки, ассортиментный перечень товаров, которыми можно будет торговать, порядок предоставления мест торговцам и схему размещения ярмарки. Организатором и администратором ярмарки является администрация города Орла в лице управления экономического развития.

Согласно постановлению мэра ярмарка является специализированной, тематической. Режим работы установлен следующий: с 16-00 до 20-00 в будние дни; с 12-00 до 21-00 в выходные и праздничные дни; с 12-00 до 00-00 31 декабря 2022 года; с 00-00 до 05.00 1 января 2023 года; с 12.00 до 05.00 6 и 7 января 2023 года. Участниками ярмарки могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. Как и в предыдущие годы, торговое место будет представлять собой «сказочный домик».

Разрешенный ассортиментный перечень включает в себя и продукцию собственного производства предприятий общественного питания, отвечающую санитарно-эпидемиологическим требованиям. По традиции, на новогодней ярмарке разрешат торговать шашлыком. При этом допускается приготовление непосредственно на месте оказания услуг общественного питания с использованием очага-гриля или электрогриля. В разрешенный для торговли кулинарной продукции также включены: колбаски, сосиски, чевапчичи, люля-кебаб, овощи на гриле, блинчики с различными начинками, жареный сыр, буррито (мексиканская лепешка с всевозможными начинками), кесадилья (лепешка, сыр и всевозможные начинки: овощи, мясо, птица), гамбургеры, хот-доги, шаурма, сэндвичи, самса, хачапури, пицца (в том числе порционно), пироги (с различными начинками), расстегаи, кулебяка, пельмени во фритюре, сырные палочки и шарики во фритюре, картофель фри с топингами, карамелизированные яблоки, жареные каштаны и жареные орехи в глазури.

Также мэр разрешил торговать кондитерскими изделиями. В список попали: выпечные изделия (яблочный штрудель, кексы, маффины, пряники и прочее),конфеты, карамель, мармелад, леденцы, печенье, вафли и т.д. (только в фасованном виде), шоколад, жевательная резинка и попкорн.

Разрешенный список напитков выглядит следующим образом: глинтвейн, пунш и грог (при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и уведомления департамента промышленности и торговли Орловской области), чай, кофе, горячий шоколад, авторские напитки, соки, лимонад, минеральная вода и т.д в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть). Дозволена торговля в розлив с применением разовой посуды. При оказании услуг общественного питания торговцам предписано использовать только бумажную посуду с новогодней символикой.

Добавим, что на ярмарке будет разрешена продажа сувениров: изделий декоративно-прикладного искусства (современные и традиционные ремесла) и сувенирной продукции собственного производства. Кроме того, будут оказываться фотоуслуги, в том числе услуги автоселфи.

ИА «Орелград»