В 2023 году в Орле будут работать 14 ярмарок

Мэрия опубликовала проект постановления «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла на 2023 год».

В следующем году в областном центре будут функционировать 14 ярмарок. Речь идет как о ярмарках выходного дня, так и о постоянных торговых площадках.

В ежедневном режиме, с 7 до 18, будут работать ярмарки на Черкасской и в переулке Рыночный. По адресу Комсомольская, 287 торговые мероприятия будут организованы со среды по воскресенье, а на Мариинченко, 9А розничная ярмрка будет работать со вторника по пятницу.

Продолжат функционировать уже привычные орловцам ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной», которые будут встречать гостей по привычным адресам с 7 до 15.

Отметим, что к следующему Дню города приурочена ярмарка-выставка современных и традиционных ремёсел. 5 августа она будет работать с 10 до 20 часов. А 12 августа там же пройдет «День мёда».

ИА «Орелград»