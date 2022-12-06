Подозрительный антибиотик нашли в орловской сметане

Аналогичное вещество было обнаружено и в орловском кефире.

В Орловской области сотрудники Территориального управления Россельхознадзора приняли меры реагирования по факту обнаружения антибиотика «Линкомицина» в продукции одного из молокоперерабатывающих предприятие региона. Согласно официальному сообщению, подозрительное вещество было обнаружено при лабораторных испытаниях в сметане, выработанной 4 октября 2022 года, и в кефире, произведенном 28 октября 2022 года. В ведомстве отметили, что пробы продукции были отобраны в рамках пищевого мониторинга в социальных учреждениях Брянской области в октябре-ноябре 2022 года. Исследования были проведены специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«Управлением Россельхознадзора осуществлен мониторинг данных компонента ФГИС ВетИС «Меркурий», который показал, что молокозавод 4 октября изготовил 270 кг сметаны, 28 октября – 371 кг кефира, — следует из сообщения ТУ Россельхознадзора. — При этом предприятие использовало молокосырье, полученное от 10-ти производителей, семь из которых осуществляют деятельность в Орловском регионе. В дальнейшем продукция была реализована в пищу людям, в том числе в социально-значимые учреждения Орловской области».

Согласно закону, подобная продукция является небезопасной. Сам факт присутствия в ней антибиотика нарушает требования технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции»). Молокозаводу уже выданы требования, обязывающие принять меры по устранению нарушений. Также ТУ Россельхознадзора признало декларации о соответствии на подозрительные сметану и кефир недействительными. В настоящее время ведется расследование причин попадания антибиотика в готовую молочную продукцию.

«Линкомицин — антибиотик, используемый для лечения болезней бактериальной этиологии у животных, выделяется с молоком животных, — рассказали также специалисты. — Длительное использование в пищу продуктов питания животного происхождения, содержащих антибиотики, вызывает неблагоприятные последствия для здоровья человека, проявляющиеся в виде аллергических, анафилактических реакций, дисбактериоза пищеварительного тракта, также способствует появлению антибиотикорезистентности и развитию устойчивых форм бактерий — антибиотики перестанут быть эффективными, и простые инфекции и незначительные травмы вновь могут быть опасными для жизни и здоровья людей».

ИА «Орелград»