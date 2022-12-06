В Орле одобрили зимнюю укладку плитки

Контракт с подрядчиком, ремонтирующим улицу Пионерскую, продлен до 1 февраля 2023 года.

Новый вариант документа опубликован на сайте «Госзакупки». Это уже второй перенос сроков. Сначала ремонт планировали завершить в конце октября. Дале допсоглашением сместили приемку к 10 декабря. Теперь появилась новая версия контракта.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Пионерской от Лескова до Максима Горького стоит 72 млн рублей. Подрядчику ООО «МонолитСтрой» выдали значительный аванс — 50%. Работы стартовали в сентябре. В настоящее время продолжается укладка плитки на тротуарах. Асфальтирование в целом завершено, но остались ямы на пересечениях с улицами Октябрьской и Максима Горького.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на совещании 11 ноября отмечал, что «это будет некий образец для того, как в центральной части такие работы нужно выполнять».

ИА «Орелград»