Для орловской Дорожной службы купили КДМ у киприотов

7.12.2022 | 9:10 Новости

На электронный аукцион была подана только одна заявка на участие. Она признана соответствующей требованиям.

Фото Администрации города Мценска

ООО «Завод КДМ»  поставит две комбинированные дорожные машины с быстросъемным оборудованием на базе самосвала. Цена контракта равна начальной —  32 892 666 рублей 66 копеек. Машины должны прибыть в регион до 28 декабря 2022 года, указано на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Завод КДМ» зарегистрировано в Смоленске в 2004 году. В числе учредителей четыре физлица. Однако более 67% вклада приходится на иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, — ВЕЛОНТИ ЭСТЕЙТС ЛТД, ПРОМИТ ЛИМИТЕД.

Отметим, в Мценске Орловоской области есть свой завод — «Коммаш».  Это один из ведущих российских производителей и экспортеров коммунальной и дорожной техники.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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