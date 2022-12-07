Для орловской Дорожной службы купили КДМ у киприотов

На электронный аукцион была подана только одна заявка на участие. Она признана соответствующей требованиям.

ООО «Завод КДМ» поставит две комбинированные дорожные машины с быстросъемным оборудованием на базе самосвала. Цена контракта равна начальной — 32 892 666 рублей 66 копеек. Машины должны прибыть в регион до 28 декабря 2022 года, указано на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Завод КДМ» зарегистрировано в Смоленске в 2004 году. В числе учредителей четыре физлица. Однако более 67% вклада приходится на иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, — ВЕЛОНТИ ЭСТЕЙТС ЛТД, ПРОМИТ ЛИМИТЕД.

Отметим, в Мценске Орловоской области есть свой завод — «Коммаш». Это один из ведущих российских производителей и экспортеров коммунальной и дорожной техники.

ИА «Орелград»