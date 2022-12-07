Орловские чиновники принесли извинения жителям Зареченского за отключение отопления

7.12.2022 | 14:22 ЖКХ, Новости, Происшествия

Отключение произошло из-за аварии. Для обогрева используются тепловые пушки.

Отключение отопления в поселке Зареченский произошло из-за аварии. Об этом сообщили в администрации Орловского муниципального округа.

Напомним, жители многострадального дома по адресу Центральная, 24 добились проведения прокурорской проверки по факту низкой температуры теплового носителя. В преддверие личного визита областного прокурора Алексея Тимошина в квартирах стало теплее, но после окончания проверки отопление пропало вовсе.

Как оказалось, из-за кратковременного отключения электроэнергии и скачка напряжения, произошла аварийная ситуация на сетях теплоснабжения поселка. Последствия аварии устраняются, а жильцам временно привезли тепловые пушки.

«Приносим свои извинения за причиненные неудобства!», — обратились к жителям власти.

«Мы привыкли уже мёрзнуть», — ответил чиновникам в соцсетях один из жителей Зареченского.

В настоящее время на объекте находится  аварийная бригада МУП «Орловские тепловые сети».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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