Перед судом предстанет орловец, который облил знакомую бензином и поджег её

46-летняя пострадавшая получила ожоги, но осталась жива.

31-летний орловец предстанет перед судом за то, что облил знакомую бензином и поджег её. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В январе этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина взял ёмкость для заправки зажигалок и угрожал своей 46-летней знакомой, что подожжёт её. Это произошло на лестничной площадке одного из домов в Заводском районе Орла.

А в конце февраля пироманские наклонности проявились более опасным способом. Мужчина облил бензином всё ту же знакомую и поджёг её. Пострадавшая получила ожоги лица, головы, тела и конечностей, что доставило большие страдания и причинило вред здоровью.

Сейчас расследование обоих эпизодов завершилось, и судьбу обвиняемого определит суд.

ИА «Орелград»