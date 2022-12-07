В Орле завели шесть дел за рекламу финансовых услуг

Антимонопольщики рассказали о контроле за финансовым рынком.

В Орловской области участники специально созванной рабочей встречи заслушали отчет «Дорожной карты по профилактике нелегальной деятельности и мошенничества на финансовом рынке Орловской области». Совещание было организовано Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО при участии представителей антимонопольного органа, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, налоговой службы и правоохранительных органов. Ключевой темой стал отчет о выполнении основных мероприятий дорожной карты в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе Орловского УФАС России, заместитель руководителя данного ведомства Елена Гришунова подвела итоги работы антимонопольного органа в сфере контроля рекламы на рынке финансовых услуг за 2022 год, а также привела примеры рассмотренных дел и рассказала о принятых к нарушителям мерах. Речь идет о финансовых организациях, размещающих и распространяющих рекламу своих услуг с нарушениями требований Федерального закона «О рекламе», например, о банках.

Так, по словам Елены Гришуновой, в текущем году Орловским УФАС было возбуждено шесть антимонопольных дел по признакам нарушений требований, предъявляемых к рекламе финансовых услуг. Общая сумма штрафов, назначенных таким нарушителям, на текущий момент составляет порядка 400 тысяч рублей. Докладчик отметила, что наиболее часто нарушаются требования статьи 28 Федерального закона «О рекламе».

Данная норма регулирует правила рекламы банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности. По закону, такая реклама должна содержать наименование или имя лица, оказывающего услуги, и не должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора.

Кроме того, такая реклама не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат потенциальные клиенты, или на сумму расходов, которую клиенту могут понести, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий. Если реклама услуг связана с предоставлением кредита или займа, то она должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита для заемщика и все влияющие на нее факторы.

«В рамках совещания члены рабочей группы подвели итоги межведомственного взаимодействия по вопросу профилактики нелегальной деятельности и мошенничества на финансовом рынке Орловской области, выразили согласие с необходимостью разработки дополнительных мер по снижению количества правонарушений на финансовом рынке региона, а также отметили важность дальнейшей совместной работы», — подытожили в Орловском УФАС. Добавим, что указанная выше дорожная карта рассчитана на 2021-2024 годы. Она была утверждена в августе 2021 года руководителем администрации губернатора и правительства Орловской области, председателем межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловской области Вадимом Соколовым.

ИА «Орелград»