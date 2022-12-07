В Орловской области Национальный союз агростраховщиков оценит ущерб от вспышки африканской чумы свиней

7.12.2022 | 11:24 Новости, Происшествия, Экономика

Оценивается ущерб, понесенный фермой «Мираторга» в Дмитровском районе.

Национальный союз агростраховщиков намерен оценить ущерб, нанесенный вспышкой африканской чумы свиней в Дмитровском районе.

Под ударом оказалось предприятие «Мираторг — Курск», где 21 ноября был введен карантин. Предварительно известно о значительных потерях среди застрахованного поголовья.

Отметим, что Орловская область является регионом с очень высокой долей застрахованного поголовья свиней. Так, в 2022 году было застраховано более 700 тысяч свиней.

В сентябре этого года другая ферма «Мираторг —  Курск» уже столкнулась со вспышкой АЧС. Тогда было уничтожено более трех тысяч животных.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования