В Орловской области Национальный союз агростраховщиков оценит ущерб от вспышки африканской чумы свиней

Оценивается ущерб, понесенный фермой «Мираторга» в Дмитровском районе.

Национальный союз агростраховщиков намерен оценить ущерб, нанесенный вспышкой африканской чумы свиней в Дмитровском районе.

Под ударом оказалось предприятие «Мираторг — Курск», где 21 ноября был введен карантин. Предварительно известно о значительных потерях среди застрахованного поголовья.

Отметим, что Орловская область является регионом с очень высокой долей застрахованного поголовья свиней. Так, в 2022 году было застраховано более 700 тысяч свиней.

В сентябре этого года другая ферма «Мираторг — Курск» уже столкнулась со вспышкой АЧС. Тогда было уничтожено более трех тысяч животных.

ИА «Орелград»