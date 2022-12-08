«Орелгосзаказчик» выдаст крупный аванс на строительство сетей освещения

8.12.2022 | 13:05 ЖКХ, Новости

Согласно условиям контракта более 24 млн рублей подрядчик должен получить до 20 декабря 2022 года.

Фото Администрации города Мценска

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить линии искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Исполнителя выбрали в ходе открытого конкурса. Только одна заявка была признана соответствующей требованиям. Контракт заключен с московским ООО «Строительно-монтажное управление-55». Цена — 72 570 843 рубля 04 копейки.

Авансирование работ предусмотрено в размере 33,6%, указано в контракте, опубликованном на сайте «Госзакупки». Размер платежа составляет в текущих ценах 24 383 803 руб. 26 коп.

В контракте семь объектов:

  1. п. Медведево в Орловском муниципальном округе
  2. п. Телецентр, н. п. Лесная, н. п. Большая Куликовка
  3. н. п. Малая Куликовка, н. п. Пугачевка, н. п. Зяблое
  4. п. Молодовое в Шаблыкинском районе
  5. п. Щелкуново, н. п. Большое Сотниково, н. п. Болотовские Дворы
  6. п. Лески, н. п. Прилепы, н. п. Сосково
  7. п. Козьминское  в Свердловском районе

Работы должны быть завершены в конце мая 2023 года.

ИА «Орелград»

 

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