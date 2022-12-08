«Орелгосзаказчик» выдаст крупный аванс на строительство сетей освещения

Согласно условиям контракта более 24 млн рублей подрядчик должен получить до 20 декабря 2022 года.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить линии искусственного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Исполнителя выбрали в ходе открытого конкурса. Только одна заявка была признана соответствующей требованиям. Контракт заключен с московским ООО «Строительно-монтажное управление-55». Цена — 72 570 843 рубля 04 копейки.

Авансирование работ предусмотрено в размере 33,6%, указано в контракте, опубликованном на сайте «Госзакупки». Размер платежа составляет в текущих ценах 24 383 803 руб. 26 коп.

В контракте семь объектов:

п. Медведево в Орловском муниципальном округе п. Телецентр, н. п. Лесная, н. п. Большая Куликовка н. п. Малая Куликовка, н. п. Пугачевка, н. п. Зяблое п. Молодовое в Шаблыкинском районе п. Щелкуново, н. п. Большое Сотниково, н. п. Болотовские Дворы п. Лески, н. п. Прилепы, н. п. Сосково п. Козьминское в Свердловском районе

Работы должны быть завершены в конце мая 2023 года.

ИА «Орелград»