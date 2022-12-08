Орловские чиновники сообщили о ликвидации аварии в поселке Зареченский

Вчера жители поселка остались без отопления.

Чиновники орловского муниципального округа сообщили о ликвидации последствий аварии на теплотрассе в поселке Зареченский. Власти заверили, что ничто больше не препятствует включению отопления в доме по адресу Центральная, 24.

Аварийная бригада «Орловских тепловых сетей» провела ремонт теплосетей и задвижек, что позволяет снова запустить котельные.

Ранее местные жители жаловались на низкую температуру теплоносителя. Это привело к проведению прокурорской проверки, и за несколько дней до личного визита областного прокурора Алексея Тимошина в квартирах стало теплее. Однако, после окончания проверки жители сообщили о полном отключении отопления. Как оказалось, причиной этого стала аварийная ситуация, затронувшая именно жильцов скандально известного дома.

ИА «Орелград»