Орловские чиновники сообщили о ликвидации аварии в поселке Зареченский

8.12.2022 | 12:32 ЖКХ, Новости, Происшествия

Вчера жители поселка остались без отопления.

Чиновники орловского муниципального округа сообщили о ликвидации последствий аварии на теплотрассе в поселке Зареченский. Власти заверили, что ничто больше не препятствует включению отопления в доме по адресу Центральная, 24.

Аварийная бригада «Орловских тепловых сетей» провела ремонт теплосетей и задвижек, что позволяет снова запустить котельные.

Ранее местные жители жаловались на низкую температуру теплоносителя. Это привело к проведению прокурорской проверки, и за несколько дней до личного визита областного прокурора Алексея Тимошина в квартирах стало теплее. Однако, после окончания проверки жители сообщили о полном отключении отопления. Как оказалось, причиной этого стала аварийная ситуация, затронувшая именно жильцов скандально известного дома.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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