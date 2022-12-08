В Болхове создали службу защиты культурных ценностей на случай войны

Распоряжение о создании новой службы издала администрация Болховского района.

Как следует из документа, служба защиты культурных ценностей Болховского района создана «в целях организации защиты персонала и культурных ценностей в условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф в мирное и военное время». Новый орган появился на базе отдела культуры, архивного дела и туризма администрации Болховского района. Руководителем службы стала начальник этого отдела Александра Маркина, заместителем руководителя назначена директора Болховского краеведческого музея Лидия Хомякова. Им поручено разработать и согласовать структуру и оснащение новой службы.

Согласно положению, служба защиты культурных ценностей Болховского района предназначается для планирования, организации учета и проведения их рассредоточения в районе, а также для сохранения недвижимых памятников культуры в военное время. Финансирование ее деятельности осуществляется за счет бюджета Болховского района. Под культурными ценностями в документе понимаются предметы музейного фонда, книжные памятники, библиотечные фонды, независимо от места их хранения, а также недвижимые памятники.

Культурные ценности, подлежащие защите в военное время, подразделяются на три группы: I группа — культурные ценности мирового значения, а также страховой фонд документов библиотек; II группа — культурные ценности общероссийского значения; III группа — культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов Российской Федерации, но не вошедшие в I и II группы. Защите подлежат все материальные и культурные ценности, хранящиеся на территории района или попадающие в зону возможных сильных разрушений или опасного радиоактивного загрязнения, а также опасного химического заражения.

В мирное время служба будет заниматься составлением перечней культурных ценностей, определение объемов предстоящих эвакуационных перевозок, созданием специальных погрузочно-разгрузочных команд. Кстати, службе поручено размещать культурные ценности первой группы преимущественно на нижних этажах зданий по месту постоянного хранения. Также предстоит установить строгий контроль за движением культурных ценностей. Планом предусмотрено проведение учений и тренировок по упаковке, погрузке и транспортировке культурных ценностей в пункты размещения.

В период перевода системы гражданской обороны с мирного на военное время служба обязана обеспечить управление и координацию работ по защите культурных ценностей, подготовку к их вывозу в безопасные зоны. При получении распоряжения на проведение эвакуации служба должна незамедлительно оповестить органы местного самоуправления о начале эвакуации материальных и культурных ценностей, взять под контроль поставку транспорта к местам погрузки, построение и выдвижение транспортных колонн по маршрутам эвакуации, сбор и обобщение информации о прибытии эвакоколонн к местам разгрузки и размещении культурных ценностей. Она же обязана обеспечить контроль организации охраны мест погрузки, сопровождения на маршрутах эвакуации и мест выгрузки. В ее функции также входит проведение световой и других видов маскировки зданий организаций и учреждений, в которых хранятся культурные ценности.

Добавим, что в состав службы защиты культурных ценностей включены: руководитель и заместитель руководителя службы, звено пожаротушения, звено эвакуации культурных ценностей, звено охраны общественного порядка и санитарный пост. В состав службы могут включаться должностные лица и специалисты организаций и учреждений, подведомственных администрации Болховского района. Руководитель службы имеет право отдавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми руководителями организаций и учреждений, входящих в состав службы защиты культурных ценностей, в интересах гражданской обороны района.

ИА «Орелград»