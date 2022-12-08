В Орле оценили рекламу с Вициным, Никулиным и Моргуновым

Реклама пива с фрагментом из «Операции Ы» признана ненадлежащей.

В Орле завершилась история с изучением рекламы, для которой был использован известный всем фрагмент советской кинокомедии. Решение по данному делу вынесла комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», оно было возбуждено в отношении ИП по признакам нарушений сразу нескольких статей Федерального закона «О рекламе». Поводом послужили материалы, переданные в УФАС из прокуратуры Железнодорожного района города Орла.

Неназванный гражданин заявил в надзорное ведомство о том, что на улице 3-й Курской появилась реклама пива — щит с изображением кадра из кинофильма «Операция Ы и другие приключение Шурика». Щит был размещен на внешней стороне торгового павильона. Для проверки сотрудники Орловского УФАС выезжали на указанное место. Они установили, что на рекламном щите действительно присутствуют известные герои фильма, которых играли Евгений Моргунов, Юрий Никулин и Георгий Вицин. На щите был изображен фрагмент, где троица «употребляет напиток (пиво) из кружек». На конструкции содержалась надпись — цитата из фильма: «Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить – еще лучше».

В ходе разбирательства было установлено, что вывеска содержала сведения рекламного характера, то есть являлась рекламой, имеющей целью привлечение внимания неопределенного круга лиц к продавцу товара, то есть к пивному магазину, и реализуемой в нем, в том числе, алкогольной продукции. Кроме того, в ней использовались не просто образы актеров Моргунова, Никулина и Вицина, но и публично демонстрировался факт потребления алкогольной продукции указанными актерами. Кроме того, в рекламе предупреждение о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции отсутствовало.

Владелец торговой точки в своих пояснениях в УФАС объяснял, что спорная реклама была установлена «не с целью демонстрации употребления алкоголя, а просто в целях поднятия настроения». Он также заявил, что сам является «фанатом творчества этих людей на фото». Также ИП выразил готовность незамедлительно демонтировать спорный щит, если он кого-то этим оскорбил или обидел. УФАС при выяснении обстоятельств прибегало к помощи членов Экспертного совета по рекламе и недобросовестной конкуренции. Как уже рассказывал «Орелград», посвященное этому вопросу заседание прошло в октябре этого года. Большинство экспертов пришло к выводу, что спорная конструкция является рекламной, а информация на ней, исходя из возникающих ассоциаций и общего воздействия на потребителей, может быть расценена как реклама алкогольной продукции, то есть пива.

И вот теперь с учетом в том числе мнения Экспертного совета комиссия УФАС решила признать ненадлежащей рекламу с кадром из фильма «Операция Ы». Владельцу торговой точки выдано предписание о прекращении нарушения требований законодательства РФ о рекламе, а материалы переданы уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Впрочем, решение антимонопольщиков может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА «Орелград»