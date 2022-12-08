В Орле выдали охранное обязательство на здание Обкома КПСС

Документом установлены обязанности по сохранению этого дома-памятника.

Приказ о выдаче охранного обязательства издало управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Оно выдано на здание «Дома политпросвещения Обкома КПСС», которое является памятником, официально включенным в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Датой постройки этого здания считается 1959 год. На государственную охрану оно было поставлено в соответствии с постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 27 февраля 2001 года.

Объект относится к памятникам местной категории. Он расположен в Орле на улице Октябрьской, дом 29. Границы его территории были утверждены 31 декабря 2014 года приказом областного управления культуры и архивного дела, а в ноябре 2022 года был издан приказ об утверждении предмета охраны данного объекта культурного наследия регионального значения. Кстати, здание «Дома политпросвещения Обкома КПСС» является памятником архитектуры.

Требования к его охране утверждены типовые, в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Так, на территории памятника запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

Разрешается только ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Собственник обязан поддерживать здание в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния, выделяя на это собственные средства. Ему запрещено проводить работы, способные изменить предмет охраны здания, его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры. Владелец должен обеспечивать сохранность и неизменность облика здания и незамедлительно извещать соответствующий госорган обо всех известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших вред памятнику.

ИА «Орелград»