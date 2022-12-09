В Орле до конца декабря будет ограничено движение по ряду улиц

9.12.2022 | 17:47 Новости, Общество

Причиной этого стали установка остановочных павильонов и демонтажом аварийных элементов обустройства дорог.

В областной столице сразу на нескольких участках автомобильных дорог будет до конца декабря ограничено движение. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

До 23 декабря из-за установки остановочных павильонов перекроют движение:

  • на Кромском шоссе на участке от границы города Орла до ул. Автогрейдерной;
  • на ул. Комсомольской на участке от ул. Нормандия-Неман до ул. Красина;
  • на ул. Московской на участке от ул. Старо-Московской до пер. Строительного;
  • на ул. Лескова на участке от ул. Ломоносова до пер. Ипподромного;
  • на ул. Октябрьской на участке от ул. Ломоносова до ул. Игнатова.

Кроме того, в связи с демонтажом аварийных элементов обустройства дорог с до 25 декабря ограничат движение:

  • на ул. Октябрьской в районе пересечения с бульваром Победы;
  • на ул. Герцена в районе дома №1;
  • на ул. Максима Горького напротив дома №45;
  • на ул. Максима Горького напротив дома №2 по ул. Красноармейской.

ИА «Орелград»

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