В Орле школу на Зеленина обещают открыть к новому учебному году

В ноябре в очередной раз изменен срок исполнения контракта.

Новая дата – 10 июля 2022 года, указано в дополнительном соглашении №24 к контракту на сайте «Госзакупки».

Изначально планировали, что строительство, начатое в январе 2021 года, завершится осенью 2022. Однако допсоглашение №19 от 7 июля сместило срок на 10 января 2023. Теперь и он не актуален.

Также изменилась и цена контракта с 892,7 млн рублей выросла до 1 041,7 млн рублей. Примечательно, что фактически уже оплачено 1 009 690 942 рубля 09 копеек.

Общая строительная готовность главного объекта национального проекта «Образование» составляет порядка 80%, сообщила 8 декабря пресс-служба администрации Орла.

Контракт на строительство школы на 1225 учащихся получило ООО «Техспецкомплект». В сентябре было возбуждено уголовное дело о хищении свыше 30 млн рублей. Подрядчик заключил договор субподряда с ООО «Р-Спорт» на выполнение работ по устройству резинового покрытия спортивной площадки, в который внесены заведомо ложные сведения о стоимости материалов. Расследование дела о мошенничестве продолжается.

ИА «Орелград»