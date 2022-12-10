Житель Орловской области обвинил неизвестных в краже серебра

Правоохранители проверили заявление о краже, но кражи не нашли.

В Орловской области местный житель осужден за заведомо ложный донос о совершении преступления, якобы совершенного в отношении него. Подробности сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда. Из материалов следует, что в марте 2022 года около 17 часов 40 минут местный житель, находившийся в состоянии опьянения, со своего мобильного телефона позвонил в дежурную часть ОМВД России по Глазуновскому району.

Он заявил о том, что некие неизвестные лица и примкнувший к ним гражданин, фамилию которого он полицейским назвал, похитили из его дома серебряную цепочку и серебряную статуэтку. Заявление было принято, по нему была организована и проведена проверка. При этом в полиции заявителя заблаговременно предупредили о возможной уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса о совершении в отношении него преступления.

Заявитель согласился с предложенными условиями и, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ, все-таки обвинил не только неизвестных, но и конкретного гражданина в том, что тот за полтора месяца до описываемых событий похитил у него серебряную цепочку стоимостью 7600 рублей. Причиненный материальный ущерб потерпевший счел для себя значительным. При этом, как выяснилось позже, заявитель достоверно знал, что данного преступления не было и в помине. Тем не менее, заявление было зарегистрировано в книге учета, после чего полиция провела процессуальную проверку. В связи с этим «были отвлечены силы и средства личного состава ОМВД России по Глазуновскому району».

В ходе проведения проверки было установлено, что сообщенные «потерпевшим» сведения не соответствуют действительности. В отношении обвиненного им гражданина было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сам же заявитель вину в совершении заведомо ложного доноса признал в полном объеме. Приговором суда ему назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»