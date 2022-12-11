Для учителей объявлен внеочередной конкурс на соискание миллиона

Власти проведут дополнительный отбор в рамках проекта «Земский учитель».

Департамент образования Орловской области объявил о проведении внеочередного конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю в размере 1 миллион рублей. Речь идет о так называемом проекте «Земский учитель». Миллион рублей в качестве подъемных положен учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в Орловской области в 2022 году.

Для объявления внеочередного конкурса пришлось внести изменения в положение о реализации данного проекта. Дело в том, что миллион дают только тем учителям, которые замещают конкретную вакансию в конкретной школе. Список таких вакансий по заявкам с мест предварительно формирует указанный выше департамент. Согласно обновленным условиям, если какие-то вакансии остаются незамещенными, то департамент вправе скорректировать список и объявить внеочередной конкурс. Это и было сделано в данном случае.

Приказом департамента образования от 8 декабря 2022 года № 1826 были утверждены сроки и перечень вакантных должностей учителей общеобразовательных организаций для проведения внеочередного конкурсного отбора. Региональным оператором, отвечающим за регистрацию заявлений и пакетов документов, является Институт развития образования. Напомним, что условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты являются: возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов; наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям; трудоустройство на вакантную должность учителя, включенную в перечень, с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты; принятие учителем обязательства исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора.

К участию в мероприятии не допускаются претенденты, в заявках которых место планируемого переезда будет соответствовать муниципальному району или городскому округу, в котором претендент проживает или работает в настоящее время. Претендент может подать документы только на одну вакантную должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей. Неполное представление документов является основанием для отказа в приеме и регистрации документов.

Ранее департамент сообщил, что с 2022 года реализация программы «Земский учитель» осуществляется в рамках федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование». Проведенные совместно с Институтом развития образования в текущем году конкурсные отборы позволили трудоустроить 16 земских учителей в 15 школ города Ливны, Болховского, Глазуновского, Кромского, Колпнянского, Ливенского, Свердловского, Урицкого и Троснянского районов, Орловского муниципального округа. Речь идет о преподавателях иностранного языка, биологии, химии, математики, информатики, истории, русского языка и литературы, физической культуры. В департаменте также отметили, что средний возраст земских учителей в Орловской области составляет 31 год.

ИА «Орелград»