В Спасском-Лутовинове открылась выставка в честь матери Тургенева

Культурное мероприятие проводится под названием «Императрица Спасского двора».

Уникальная выставка, посвященная матери знаменитого русского писателя Ивана Тургенева, открылась в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Напомним, музей находится на территории Мценского района, он располагается в родовой усадьбе семьи писателя. По словам директора учреждения Сергея Ступина, цель выставки — познакомить гостей музея с настоящей Варварой Петровной, избавить ее от привычных ярлыков.

«Уверен, что погрузившись в события жизни и переживания матери Ивана Тургенева, узнав о ее пристрастиях, увлечениях, отношениях с людьми, методах управления усадьбой, устроенной по подобию императорского двора, посетители изменят свое представление о женщине, чье присутствие в жизни писателя многое объясняет и в его судьбе», — отмечает Сергей Ступин.

Большинство людей знает Варвару Петровну как лютую крепостницу и сумасбродную барыню из рассказа Тургенева «Муму», говорят организаторы. Однако, по их мнению, этот образ для ее натуры слишком однобок и маломерен.

«Она была невероятной для своего времени женщиной, «женщиной-вызовом», обладавшей сильным, сложным и противоречивым характером, страстной душой, всю жизнь страдавшей от одиночества, и огромным запасом любви, не понятой даже самыми близкими», — заявляют в «Спасском-Лутовинове».

В качестве своего рода вещественного доказательства специалисты приводят цитату из письма, которое после смерти Варвары Петровны в 1850 году Тургенев написал Полине Виардо:

«С прошлого вторника у меня было много разных впечатлений. Самое сильное из них было вызвано чтением дневника моей матери… Какая женщина, друг мой, какая женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да простит ей Бог все! Но какая жизнь!.. Право, я совершенно потрясен».

«Основная задача выставки «Императрица Спасского двора» — пробудить у гостей подобные эмоции, — подчеркивают в музее. — Жизнь Варвары Петровны Тургеневой раскрывается в ее письмах и выписках из судебных документов, личных вещах семьи Тургеневых, предметах эпохи и, конечно, в рассказах экскурсоводов. На выставке представлены экспонаты из коллекций музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», Государственного музея А.С. Пушкина, Егорьевского историко-художественного музея».

Выставка работает в выставочном зале музея-заповедника ежедневно с 10 до 17 часов.

ИА «Орелград»