Восстановлено украшение Орловской губернии XIX века

Этнографы завершили процесс реконструкции шейного украшения «жерелок».

В Орловской области народный мастер Марина Черина сумела реконструировать уникальное шейное украшение под названием «жерелок» (ударение на второй слог – прим. «Орелград»). Об этом сообщили в Орловском областном центре народного творчества. Специалисты поясняют, что жерелок – это старинное украшение Орловской губернии XIX века, которое было распространено на территории Малоархангельского уезда. Оно представляет собой съемный высокий воротник со стойкой, спускающийся на плечи, спину и грудь, выполненный из малиновой ткани.

«Оригинал украшения конца XIX – начала XX вв. находится в РЭМе в Санкт-Петербурге, — поясняют в Орловском областном центре народного творчества. — В качестве первоисточника для изготовления копии взяты иллюстрации из книги Е. Мадлевской «Русские народные украшения». Для изготовления жерелка были взяты современные натуральные материалы, а само украшение, каждый его стежок, полностью выполнено вручную нашим мастером Мариной Чериной, как в старину!»

В центре добавили, что в непростых текущих условиях особенно важно поддерживать интерес к старине, в любом ее проявлении, сохраняя код русской идентичности и самосознание россиян.

«Сейчас в России наблюдается подъем интереса к русскому народному искусству, костюму и музыке, — говорят в учреждении. — Яркий и аутентичный жерелок может быть использован для народных костюмированных мероприятий, праздников, а также в ансамблях современной одежды в стиле «бохо».

Ранее эксперты указанного центра приняли решение внести в региональный Каталог объектов нематериального культурного наследия объект «Традиционная пасхальная игра жителей деревни Липовец Ливенского района Орловской области». Речь идет о соревновательной игре «Катание яиц на Пасху». В 60-х годах прошлого столетия в нее особенно часто играли в деревне Липовец, селе Коротыш и в городе Ливны на улице Пионерской. Есть свидетельства, что в селе Успенское еще в 2010 года была жива эта традиция.

ИА «Орелград»