Спор о молоке с микробами дошел из Орла до апелляции

Вступило в силу решение арбитражного суда по иску против Россельхознадзора.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже оставил в силе решение, вынесенное ранее Арбитражным судом Орловской области. Тем самым, была оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба ливенского колхоза «50 лет Октября», а в истории, которая тянется с марта 2021 года, возможно, поставлена точка.

Именно весной прошлого года специалисты ТУ Россельхознадзора в рамках проведения пищевого мониторинга отобрали образцы сырого охлажденного молока на молочно-товарной ферме в селе Троицкое. Пробы были отправлены на исследование в ФГБУ «ЦНМВЛ». Лабораторные испытания выявили несоответствие изученного молока требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям, а именно: количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) было превышено.

«В соответствии с частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ Управление Россельхознадзора привлекло юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве. — Не согласившись с решением, колхоз «50 лет Октября» обратился в Арбитражный суд Орловской области с заявлением об отмене постановления по делу об административном правонарушении».

Суд пришел к выводу, что вина колхоза «50 лет Октября» в нарушении технических регламентов и обязательных требований к продукции заключалась в том, что «предприятие в силу своего статуса знало о необходимости соблюдения действующего законодательства, регламентирующего порядок выпуска в обращение товаров, но пренебрежительно относилось к возможным вредным последствиям, на что указывает, в том числе отсутствие надлежащего контроля за реализуемым товаром». Изучив доводы и материалы сторон, суды двух инстанций встали на сторону надзорного ведомства.

ИА «Орелград»