В Орле показали шинели 200-летней давности

Выставка «Шинель – душа солдата» начала работать в филиале краеведческого музея.

Выставка «Шинель – душа солдата» будет работать в Военно-историческом музее города Орла до конца декабря 2022 года. Об этом сообщает Областной краеведческий музей. Экспозиция составлена из личных вещей Дмитрия Мартинелли, Сергея Доронина, Сергея Щербатого, Сергея Малкова и Валерия Панова. Посетители смогут проследить историю шинели, посмотреть, как она трансформировалась на протяжении веков, начиная с первой Отечественной войны 1812 года и заканчивая 1990-ми годами.

«Этот вид военного обмундирования знаком каждому солдату, да и у многих штатских он тоже на слуху, — говорят организаторы. — Его появление было обусловлено модой своего времени, но жизненная практичность и дешевизна изготовления позволили пережить свою эпоху. Уходили правители, исчезали империи, возникали и угасали войны, менялся неоднократно вид военной формы, но шинель долго оставалась на своем боевом посту, и что примечательно, практически без изменений».

На выставке представлены: шинель нижнего чина егеря на 1812 год; шинель унтер-офицера саперных частей на 1853-1855 гг.; шинель нижнего чина 36-го Орловского пехотного полка на 1877-1878 гг.; шинель нижнего чина 142-го Звенигородского пехотного полка 1914 года; офицерская шинель 17-го Черниговского полка 1907-1914 гг.; офицерская шинель 17-го Черниговского полка 1914-1917 гг.; шинели времен Великой Отечественной войны и послевоенная шинель.

«Под шинелью обычно понимают форменное пальто из плотной шерстяной ткани со складкой на спине и удерживающим ее сложенной хлястиком, — продолжают в музее. — Само слово заимствовано из французского, где «chenille» обозначает утренний костюм. Сейчас нет достоверных данных, кто и когда придумал шинель. Есть только предположительные даты. Первыми шинель, или лучше сказать великое пальто (greatcoatb), надели англичане в конце XVII века. Ее внешний вид, конечно, отличался от сегодняшнего, прежде всего отсутствием рукавов. Но вот защитные свойства, благодаря которым она хорошо согревала хозяина в сырую и дождливую погоду, быстро оценили военные».

В 1800 году герцог Кентский, командующий силами в Канаде, издал указ, согласно которому всем офицерам в Британской Северной Америке полагалось носить двубортное пальто, изготовленное из синего сукна. Через два года, в 1802 году, эти правила были изданы для всей британской армии. Примерно в это же время шинель пришла и в Россию. Шили шинели из специального шерстяного сукна, которое обладало отличными теплоизоляционными свойствами – в походных условиях солдаты заворачивались в нее, как в одеяло. Сукно очень прочное, даже в огне не горит: например, если попала искра от костра, то оно не вспыхнет, а будет медленно тлеть.

ИА «Орелград»