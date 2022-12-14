Чиновники под Орлом пустят ФАП с молотка

Фельдшерско-акушерский пункт уже внесен в план приватизации.

Ливенский районный Совет народных депутатов на своем прошедшем заседании утвердил прогнозный план приватизации муниципального имущества Ливенского района на 2023 год. Данное решение уже вступило в силу и размещено в открытом доступе на официальном сайте местной администрации. Контроль за его исполнением возложен на постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, муниципальной собственности и землепользованию. Отметим, что в план приватизации на данный момент включен только один объект.

Пустить с молотка в 2023 году планируется здание Козьминского фельдшерско-акушерского пункта, площадью 100,3 квадратных метра. Это нежилое здание распложено в селе Козьминка. На торги его собираются выставить вместе с земельным участком площадью 484 квадратных метра, причем разрешенное использование данного участка: для эксплуатации и обслуживания здания Козьминского ФАПа. Выручить от продажи фельдшерско-акушерского пункта местные власти планируют 293 тысячи рублей. Из них 281 тысяча рублей – это рыночная стоимость нежилого здания, как указано в плане приватизации. Соответственно стоимость земли под ним оценена всего в 12 тысяч рублей.

Как следует из решения местных парламентариев, приватизация муниципального имущества Ливенского района призвана обеспечить повышение эффективности управления муниципальной собственностью. А сама принятая программа направлена на усиление плановости, публичности и контроля в этой сфере. Приватизация направлена на решение нескольких задач, в том числе на формирование условий для развития малого и среднего бизнеса, уменьшение бюджетных расходов на управление муниципальным имуществом, увеличение неналоговых поступлений в бюджет от приватизации, покрытие дефицита бюджета и «повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в рыночных условиях».

Добавим, что способом приватизации Козьминского фельдшерско-акушерского пункта выбрана продажа на аукционе. Его проведение планируется в первом-втором кварталах 2023 года. В документации здание ФАПа указано как «излишнее, неиспользуемое имущество». Ранее в рамках «прямой линии» губернатор Андрей Клычков рассказал о развитии региональной системы здравоохранения и поддержке медицинских кадров. По его словам, в 2022 году в Орловской области было открыто два ФАПа: в Покровском и Ливенском районах.

ИА «Орелград»