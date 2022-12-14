Орловский футболист Александр Селихов подготовил подарки для детдомов Луганска

Вратарь московского «Спартака» передал детям настольные игры и добрые пожелания.

Футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Селихов принял участие в формировании новогодней посылки для воспитанников луганских детских домов. Об этом сообщил первый зампред облсовета Михаил Вдовин.

Вратарь передал настольные игры, футбольные мячи и свои поздравления.

«Мы знаем как вам не легко! Мы с вами! Желаем вам крепкого здоровья, внимания и заботы дорогих людей!», — обратился к луганцам Селихов.

Михаил Вдовин пообещал доставить посылку в ЛНР и рассказать детям об известном спортсмене:

«Мы обязательно расскажем детям о нашем знаменитом земляке. Спасибо Александр! Ты не только известный спортсмен — ты человек с большим и добрым сердцем! Мы обязательно выполним твою просьбу».

ИА «Орелград»