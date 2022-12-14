Председатель СКР Бастрыкин распорядился о проведении проверки по заявлению орловских пациентов гемодиализного центра

14.12.2022 | 17:32 Закон и порядок, Медицина, Новости

Дело орловского медицинского центра поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал распоряжение главе орловского СК Петру Юдину провести всестороннюю проверку жалоб орловского гемодиализного центра на Красноармейской.

«Учреждение расположено в жилом комплексе, жильцы которого препятствуют работе медицинской организации: они обратились в суд с иском о прекращении ее функционирования, сославшись на нарушения требований пожарной безопасности, строительных норм, и об освобождении помещения», — прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате следственного ведомства. Помимо этого судьбой пациентов озаботились в орловской прокуратуре. Руководитель надзорного ведомства уже встретился с инициативной группой граждан и выслушал их претензии. В прокуратуре пообещали проследить за соблюдением прав граждан-пациентов диализного центра на получение надлежащей медицинской помощи.

ИА «Орелград»

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