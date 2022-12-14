В Орле в галерее ветеранов устроили кабинки для переодевания

14.12.2022 | 13:50 Культура, Новости

Торговлю джинсами на фоне портретов открыли в ДК «Железнодорожников».

На стене красивая надпись: «Поклонимся великим тем годам». Ниже в рамках фотографии. Прямо перед композицией теперь расположился прилавок. Кабинку для переодевания поставили перед фотографиями, частично их закрыв. Вероятно, герои со снимков с укором смотрят на голых орловцев.

Фото в редакцию «Орелграда» 14 декабря прислал читатель.

Отметим, в ДК «Железнодорожников» регулярно устраивают распродажи. Одновременно в здании базируется центр патриотического воспитания «Патриот-57».

ИА «Орелград»

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