В Орле в галерее ветеранов устроили кабинки для переодевания

Торговлю джинсами на фоне портретов открыли в ДК «Железнодорожников».

На стене красивая надпись: «Поклонимся великим тем годам». Ниже в рамках фотографии. Прямо перед композицией теперь расположился прилавок. Кабинку для переодевания поставили перед фотографиями, частично их закрыв. Вероятно, герои со снимков с укором смотрят на голых орловцев.

Фото в редакцию «Орелграда» 14 декабря прислал читатель.

Отметим, в ДК «Железнодорожников» регулярно устраивают распродажи. Одновременно в здании базируется центр патриотического воспитания «Патриот-57».

ИА «Орелград»