Бюджет Орла нарастит согласительная комиссия

Временный коллегиальный орган изучит новый вариант бюджета областного центра.

В Орле создана согласительная комиссия, которая займется работой над проектом бюджета областного центра на ближайшие три года. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского Совета Василий Новиков. Для Орла это практика не новая – подобные временные органы создавались и в предыдущие годы. Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета, Василий Новиков сам возглавил комиссию. Всего в ее состав вошли 12 человек — депутаты горсовета, руководство администрации города и представители городской Контрольно-счетной палаты. Заместителем председателя согласительной комиссии стал Тимур Нерушев, председатель парламентского комитета по бюджету и налоговой политике.

«Напомним, ранее на очередной сессии горсовета депутаты поддержали бюджет 2023 года и плановый двухлетний период в первом чтении, — говорят в пресс-службе горсовета. — Кроме того, 8 декабря главный финансовый документ прошел публичные слушания. После согласительной комиссии, городской бюджет на будущий год должен быть принят во втором чтении на ближайшей сессии».

Ожидаемым результатом работы согласительной комиссии должно стать заметное увеличение основных характеристик главного финансового документа города. Дело в том, что в первом чтении он принимался без учета поступлений из областного бюджета, который на тот момент еще не был сверстан и принят в окончательной редакции. Поэтому предварительные параметры с полным правом можно назвать очень скромными.

Например, принятые в первом чтении основные характеристики бюджета города Орла на 2023 год таковы: общий объем доходов запланирован в сумме 3,046 миллиарда рублей, расходов — в сумме 2,996 миллиарда рублей. Если брать за аналогию предыдущие год, то данные параметры могут увеличиться как минимум в четыре раза. Кроме того, в первом чтении бюджет города Орла на 2023 год был сверстан с профицитом в сумме 50 миллионов рублей, в то время как дефицит бюджета 2022 года превышает 1,2 миллиарда. Понятно, что бюджет на будущий год, вероятнее всего, также будет дефицитным.

ИА «Орелград»